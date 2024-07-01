В Пекинском университете назвали сына Лукашенко лучшим студентом на курсе

В Пекинском университете заявили, что сын Лукашенко лучший студент на курсе Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, Николай, обучающийся в Пекинском университете, отличается как лучший студент на своем курсе.
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