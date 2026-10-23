В Твери на городских цветниках высаживают луковицы тюльпанов Специалисты МБУ «Зеленстрой» приступили к высадке луковиц тюльпанов на городских цветниках — работы ведутся в рамках сезонного благоустройства и призваны украсить Тверь весной следующего года, сообщает Администрация города.
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