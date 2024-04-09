В Пензе тротуары на улице Попова отремонтируют до 25 апреля

В Первомайском районе Пензы на улице Попова начались работы по ремонту тротуаров. Представители пресс-службы управления ЖКХ города сообщили, что подрядная организация уже приступила к обновлению тротуаров на данной улице.
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