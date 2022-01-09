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Личный опыт: как я с помощью приложения пыталась вставать по утрам выспавшейся и полной сил

Личный опыт: как я с помощью приложения пыталась вставать по утрам выспавшейся и полной сил

- Тебе на какое время будильник поставить? - На май, пожалуйста. Подобные диалоги у меня дома, в семье хронических сов, филинов и прочих неясытей, не редкость.

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