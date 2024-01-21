ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

В воскресенье украинские военные выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров, используемого странами НАТО, по городам Донецк, Горловка и Ясиноватский район, как сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями со стороны Украины (СЦКК).