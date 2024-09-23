Французский журналист выпустит книгу, где раскроет историю стагнации серии Assassin's CreedНаверняка каждый поклонник франшизы стелс-экшенов Assassin’s Creed согласится с утверждением, что в последнее время эта серия игр потеряла себя.
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