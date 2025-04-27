Известный воронежский журналист Алексей Шамарин ушел из жизни

На данный момент причины его смерти не раскрываются. Известно только то, что она произошла внезапно. Всего несколько дней назад Алексей активно комментировал события на авторынке и взаимодействовал с подписчиками в социальных сетях.
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