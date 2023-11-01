В ситуации, когда у мужчины неприятности, например, он лишился работы, любящей жене важно стать моральной опорой и поддержкой для мужа, а не дополнительной обузой, которая ляжет поверх всех проблем, свесит лапки и будет страдать от того, что спокойная жизнь закончилась.