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Жена — боевая подруга: как поддержать мужа, когда у него неприятности

Жена — боевая подруга: как поддержать мужа, когда у него неприятности

В ситуации, когда у мужчины неприятности, например, он лишился работы, любящей жене важно стать моральной опорой и поддержкой для мужа, а не дополнительной обузой, которая ляжет поверх всех проблем, свесит лапки и будет страдать от того, что спокойная жизнь закончилась.

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