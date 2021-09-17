«Спячкa у русскoго медведя кoнчилась!» Шoйгу сделал заявление, от которого НАТО вне себя

Весь мир и в частности «всемогущее» НАТО, пристально следили за словами генерала армии – С.К. Шойгу, во время его публичного заявления! А как иначе?! Ни для кого из россиян, да и в целом людей по всему миру не секрет, что Сергей Кужугетович напрочь не согласен с позицией НАТО, которую она имеет в последнее время, часто проводя свои мнимые «учения» и «манёвры» вблизи границ нашей Родины… Взглянуть на происходящее и отозваться о нём в столь недоброжелательном ключе наш министр просто не мог себе позволить и, возможно, даже простить! Все мнимые «военные учения» мы можем расценивать лишь как акты агрессии, направленные в сторону нашей страны… Посудите сами, мирные граждане (жители многих южных городов России), сейчас имеют большие опасения за собственную жизнь, поскольку не знают, нападут ли на них сегодня войска «демократии» или всё-таки повременят… Всё, что происходит непосредственно у границ Российской Федерации – очень опасно расценивать, как простые «учения»! Для всех учений есть специально отведённые для этого военные полигоны, с мишенями и всеми необходимыми условиями, но нет же, НАТО решил «прогулять» близ наших границ… Нелюди НАТОвцы! Как моно даже в голове допускать мысль о том, что они возьмут и нападут на суверенное государство, которое этого может не ждать… Сергей Шойгу уже начал открыто заявлять, что такое положение дел он терпеть не намерен и собирается дать «жёсткий ответ врагу»! Правильное решение! Граждане хотят быть уверенными в своей стране, в её обороноспособности и справедливости намерений.