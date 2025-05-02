У «Оренбурга» самый молодой стартовый состав этого сезона РПЛ. «Локо» – 3-й, «Спартак» – 5-й, «Зенит» – 10-й, «Динамо» – 11-е, ЦСКА – 12-й, «Краснодар» – 13-й, «Факел» – самый возрастной

По данным Opta Sports, средний возраст стартовых составов Мир РПЛ этого сезона выглядит следующим образом: 24 года, 186 дней – «Оренбург»; 24 года, 337 дней – «Динамо» Махачкала; 25 лет, 62 дня – «Локомотив»; 25 лет, 207 дней – «Ростов»; 25 лет, 329 дней – «Спартак»; 26 лет, 176 дней – «Рубин»; 26 лет, 179 дней – «Акрон»; 26 лет, 197 дней – «Крылья Советов»; 26 лет, 209 дней – «Пари НН»; 26 лет, 256 дней – «Зенит»; 26 лет, 264 дня – «Динамо» Москва; 26 лет, 335 дней – ЦСКА; 27 лет, 142 дня – «Краснодар»; 27 лет, 302 дня – «Ахмат»; 27 лет, 325 дней – «Химки»; 28 лет, 328 дней – «Факел».