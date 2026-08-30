В полиции Швейцарии заявили, что стрельба на вечеринке могла быть терактом

Полиция рассматривает три версии стрельбы на вечеринке в швейцарском городе Арау, включая теракт. Об этом пишет 20Minutes со ссылкой на начальника полиции кантона Аргау Михаэля Лойпольда.
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