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Царьград

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Ураганы РФ уничтожили половину артиллерии ВСУ, заявляет командир "Клен"

Ураганы РФ уничтожили половину артиллерии ВСУ, заявляет командир "Клен"

Артиллерийская батарея "Ураган" группы "Запад" направила мощный удар по артиллерии ВСУ, почти полностью выведя её из строя, сообщили в Минобороны РФ.

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