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Филю из «Девчат» узнают многие, а имя Станислава Хитрова почти забыто

Филю из «Девчат» узнают многие, а имя Станислава Хитрова почти забыто

Филю из «Девчат» узнают многие, кто видел комедию Юрия Чулюкина: бригадир лесорубов, который в споре с Ильёй Ковригиным поставил на кон свою нарядную кубанку — предмет зависти всего посёлка.

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