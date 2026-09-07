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Пронедра

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Покупка квартиры по новым правилам теперь зависит от военкомата

Покупка квартиры по новым правилам теперь зависит от военкомата

По новым правилам покупка квартиры теперь действительно может зависеть от военкомата. С начала сентября 2026 г.

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