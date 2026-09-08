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Царьград

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МЧС спасло семью из огня в Уфе: трое детей спасены через окно

МЧС спасло семью из огня в Уфе: трое детей спасены через окно

В Уфе на улице Сарапульской вспыхнула веранда жилого дома, угрожая жизни многодетной семьи. Трое детей и их бабушка эвакуировались через окно благодаря храбрости женщины.

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