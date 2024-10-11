«Военная хроника» заявила об ударе «Искандеров» по Павлограду

«Военная хроника» заявила о массированном ударе ракетами «Искандер-М» по Павлограду. «Сообщают о массированном ударе ракетами «Искандер-М» по Павлограду в Днепропетровской области», — говорится в материале.
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