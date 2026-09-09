На Волыни судят мужчину, который ударил молотком сотрудника ТЦК после того, как военкомы без повестки зашли на его частную территорию.
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