«Москва слезам не верит»: что осталось за кадром

11 февраля 1980 года на экраны вышла мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Сценарий будущего фильма был написан драматургом Валентином Черных для участия в конкурсе лучших текстов о Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии