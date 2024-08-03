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Результаты Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь». Победители – Денис Спицов и Полина Авдеева

Результаты Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь». Победители – Денис Спицов и Полина Авдеева

3 августа в Рыбинске (Ярославская область) прошел полумарафон «Великий хлебный путь». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники соревновались на дистанциях 10 км, 5 км и 3 км.

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