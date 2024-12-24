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Генерал рассказал о «воздушных хулиганах», снимающихся на фоне ракетоносцев

Генерал рассказал о «воздушных хулиганах», снимающихся на фоне ракетоносцев

Западные летчики во время полетов над нейтральными водами делают селфи на фоне российских ракетоносцев, рассказал в интервью газете «Красная звезда» командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кувалдин.

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