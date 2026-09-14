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Обложка комикса «Астерикс в Британии» ушла с молотка за 1,2 млн евро

Обложка комикса «Астерикс в Британии» ушла с молотка за 1,2 млн евро

Оригинальная обложка комикса «Астерикс в Британии» художника Альбера Удерзо ушла с молотка в Бельгии за 1,2 млн евро.

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