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Юрист Комагина объяснила, как спасти запертое в квартире животное законным путем

Юрист Комагина объяснила, как спасти запертое в квартире животное законным путем

Юрист и президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина поделилась стратегией спасения питомцев, оказавшихся взаперти, на примере происшествия в поселке Томилино, — передает «Радио 1».

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