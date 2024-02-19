Юрист Комагина объяснила, как спасти запертое в квартире животное законным путем

Юрист и президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина поделилась стратегией спасения питомцев, оказавшихся взаперти, на примере происшествия в поселке Томилино, — передает «Радио 1».
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