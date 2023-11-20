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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давид Бенавидес: «По атлетизму и боксерским навыкам Бивол сильнее Бетербиева. Я бы подрался с победителем этой пары»

«Если быть откровенным, то Бивол сейчас находится в лучшей форме за всю карьеру. Бетербиев уже довольно стар, ему под 40 лет (38 – примечание Sports.

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