Передовые авианаводчики отдельного десантно-штурмового батальона Новороссийского горного соединения ВДВ обеспечили нанесение авиаудара по целям ВСУ

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 с установленными ПТУР «Вихрь» и экипажи штурмовиков Су-25 с неуправляемыми авиационными ракетами нанесли ракетный удар по сосредоточению личного состава и техники ВСУ.
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