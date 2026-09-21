Трамп введёт санкции против всего МУС - финансирование организации заблокируется

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила санкции против всего Международного уголовного суда, а не только против отдельных его сотрудников, в том числе Карима Хана.
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