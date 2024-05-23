Блинкен: Украина должна сама решать, как применять оружие, которое у нее есть

Соединенные Штаты пока не отменили ограничения на использование американского оружия для ударов по территории Российской Федерации, но киевская сторона должна сама решать, как применять средства поражения, которыми она располагает.
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