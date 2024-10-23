Ким Чен Ын проинспектировал базы стратегических ракет, включая гиперзвуковые Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне посетил с инспекцией северокорейские базы стратегических ракет.
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Ким Чен Ын проинспектировал базы стратегических ракет, включая гиперзвуковые Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне посетил с инспекцией северокорейские базы стратегических ракет.
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