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Издание «Русская весна»: на Украине может разгореться война между США и Россией

Издание «Русская весна»: на Украине может разгореться война между США и Россией

На Украине может разгореться военный конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

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