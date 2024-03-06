Стартап Salla привлек $130 млн в преддверии IPO

Стартап Salla, базирующийся в Саудовской Аравии и специализирующийся на разработке программного обеспечения, привлек в рамках раунда финансирования $130 млн, при этом одним из инвесторов оказался управляющий активами фонд Investcorp, пишет Bloomberg.
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