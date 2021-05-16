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Приглашение на вакцинацию с целью профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

Приглашение на вакцинацию с целью профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

Уважаемые жители Зеленодольского района! ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ» приглашает на вакцинацию с целью профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 комбинированной векторной вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), состоящей из двух компонентов.

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