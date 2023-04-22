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Лайович о победе над Джоковичем: «Я даже не думал, что это возможно, но это произошло» 

32-летний Лайович обыграл первую ракетку мира 6:4, 7:6(6). На тай-брейке он отыграл тройной сетбол. Серб впервые в карьере прошел лидера рейтинга и седьмой раз соперника из топ-10 (при 25 поражениях).

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