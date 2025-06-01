Яков Кедми: Бандеровский проект на Украине обречен

Почему требования Путина – не блеф, а неизменная позиция с 1991 года, и какие реальные гарантии нужны России? Станет ли Украина «санитарным кордоном» до Польши? Как Трамп фактически сдает Украину, и почему санкции для него – лишь инструмент, а не цель? И ждет ли Германию «асимметричный ответ» за ракеты Taurus, и почему их производство на Украине – самоубийство? На «EUROMORE» в эфире программы Александра Вальдмана бывший глава израильской разведывательной службы «Натив» Яков Кедми ответил на вопросы зрителей.