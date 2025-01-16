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Петербургский дневник

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В Госдуме рассмотрят проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

В Госдуме рассмотрят проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

С инициативой выступили представители ЛДПР Группа депутатов Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя, а также установить, что минимальный размер данного пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, об этом 16 января пишет РИА Новости.

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