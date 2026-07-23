В Пензенской области задержаны двое наркокурьеров, намеревавшихся сбыть 16 килограммов гашиша и «соли»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и при поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Воронежской области в возрасте 26 и 28 лет, причастных к незаконному обороту запрещённых веществ.