В Пензенской области задержаны двое наркокурьеров, намеревавшихся сбыть 16 килограммов гашиша и «соли»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и при поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Воронежской области в возрасте 26 и 28 лет, причастных к незаконному обороту запрещённых веществ.
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