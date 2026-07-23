Происшествия
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Происшествия

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В Пензенской области задержаны двое наркокурьеров, намеревавшихся сбыть 16 килограммов гашиша и «соли»

В Пензенской области задержаны двое наркокурьеров, намеревавшихся сбыть 16 килограммов гашиша и «соли»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и при поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Воронежской области в возрасте 26 и 28 лет, причастных к незаконному обороту запрещённых веществ.

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