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Новый корпус гимназии на Северном шоссе в Раменском достроят в 2027 году

Новый корпус гимназии на Северном шоссе в Раменском достроят в 2027 году

В Раменском новый корпус гимназии на Северном шоссе готов более чем наполовину: общий показатель выполнения работ превысил 57%.

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