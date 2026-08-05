Сила не в оружии, сила в духе. А дух нам передан по наследству — от тех, кто не сдавался даже в самые тёмные времена.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила не в оружии, сила в духе. А дух нам передан по наследству — от тех, кто не сдавался даже в самые тёмные времена.