Соединенные Штаты Америки: автобусное сообщение возобновилось в районе Норт-Форест-Парк-авеню и Виндзор-Милл-роуд, Балтимор, штат Мэриленд, в ночное время 19 октября после того, как один человек был убит и двое других получили ранения в результате перестрелки в квартале 5200 на Мут-авеню в дневные часы.