Соединенные Штаты Америки: автобусное сообщение возобновилось в районе Норт-Форест-Парк-авеню и Виндзор-Милл-роуд, Балтимор, штат Мэриленд, в ночное время 19 октября после того, как один человек был убит и двое других получили ранения в результате перестрелки в квартале 5200 на Мут-авеню в дневные часы.
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