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«Зенит» согласился на 30+5 млн евро за Луиса Энрике от «Фламенго» в рассрочку на 3 года и ожидал предложения от бразильцев еще вчера, но пока не получил его (Раиса Симплисио)

« Зенит » согласился продать вингера Луиса Энрике во « Фламенго ». По данным инсайдера Раисы Симплисио, российский клуб готов принять предложение в размере 30 млн евро гарантированной суммы и еще 5 млн в виде бонусов.

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