Какой церковный праздник отмечают православные верующие 10 января 2024 года Анна МалекЦерковный календарь на следующий год, 2024, предоставит информацию православным христианам России и всего мира о значимом религиозном празднике, который приходится на 10 января, вторник.
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