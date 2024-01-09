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Какой церковный праздник отмечают православные верующие 10 января 2024 года

Какой церковный праздник отмечают православные верующие 10 января 2024 года

Какой церковный праздник отмечают православные верующие 10 января 2024 года Анна МалекЦерковный календарь на следующий год, 2024, предоставит информацию православным христианам России и всего мира о значимом религиозном празднике, который приходится на 10 января, вторник.

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