РИА Новости: мошенники могут угрожать людям о якобы переводе их денег СБУ

Телефонные мошенники по новой схеме стали звонить россиянам и представляться их начальством. Они говорят, что якобы находятся в ФСБ и подключают к разговору "куратора из спецслужб", который рассказывает об угрозе перевода с банковского счета пострадавшего на счета Службы безопасности Украины (СБУ), рассказали РИА Новости в Сбербанке.
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