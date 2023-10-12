РИА Новости: мошенники могут угрожать людям о якобы переводе их денег СБУ

Телефонные мошенники по новой схеме стали звонить россиянам и представляться их начальством. Они говорят, что якобы находятся в ФСБ и подключают к разговору "куратора из спецслужб", который рассказывает об угрозе перевода с банковского счета пострадавшего на счета Службы безопасности Украины (СБУ), рассказали РИА Новости в Сбербанке.