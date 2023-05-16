Без вести пропавшую пенсионерку разыскивают в Жетысуской области

В регионе проходят масштабные поиски пропавшей пожилой женщины, передает inAlmaty.kz. В пресс-службе департаменте полиции региона сообщили, что в Панфиловском районе вторые сутки продолжаются поиски пропавшей без вести 72-летней Орынбуби Мухановой.