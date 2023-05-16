Сайт города Алматы

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana
    позор казахам, неверным "друзьям"Алматинцев предуп...
  • Зоя
    ну  вы путаете...басмачами были узбеки и туркмены....а казахи совсем другие..хватит пороть отсебятину..это единственн...Токаев призвал мо...
  • Уфимцев я
    А что? хорошая идея от бабая всех казахов... Только с костюмчиком не ошиблись бы... Казахи - это кто? Потомки киргиз-...Токаев призвал мо...

Без вести пропавшую пенсионерку разыскивают в Жетысуской области

Без вести пропавшую пенсионерку разыскивают в Жетысуской области

В регионе проходят масштабные поиски пропавшей пожилой женщины, передает inAlmaty.kz. В пресс-службе департаменте полиции региона сообщили, что в Панфиловском районе вторые сутки продолжаются поиски пропавшей без вести 72-летней Орынбуби Мухановой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх