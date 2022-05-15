украина не заблудшая овца, украина - это ВРАГ

Автор: Юрий Баранчик Проблема мобилизации России к военным действиям на Украине состоит в том, что Россия никогда не готовилась к войне с Украиной, тогда как Украина всегда, с первого дня обретения государственности, готовилась к войне с Россией.
Автор: Юрий Баранчик Проблема мобилизации России к военным действиям на Украине состоит в том, что Россия никогда не готовилась к войне с Украиной, тогда как Украина всегда, с первого дня обретения государственности, готовилась к войне с Россией.
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