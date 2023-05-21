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Вице-премьер Ингушетии предложил приватизировать заводы, чтобы их запустить

Вице-премьер Ингушетии предложил приватизировать заводы, чтобы их запустить

Приватизировать часть государственного имущества для запуска простаивающих предприятий предложил первый заместитель премьер-министра Ингушетии Олег Фурсов 20 мая на совещании в правительстве региона, сообщает газета «Ингушетия».

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