В Чувашии трудоустроили экс-министра сельского хозяйства

В Чувашии новое место работы получил бывший глава минсельхоза, экс-депутат Сергей Павлов. Он возглавил филиал Россельхозцентра, сообщает на странице в «Инстаграме» министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.
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