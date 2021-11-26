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Годовалый ребенок получил ожоги по всему телу из-за пролитого молока

Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. В четверг, 25 ноября, в детскую городскую больницу № 1 привезли годовалого ребенка с ожогами по всему телу.

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