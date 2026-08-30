Президент США Дональд Трамп должен быть немедленно отстранен от должности, если он допускает использование ядерного оружия для нападения первым.
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