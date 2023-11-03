Аналитик Голубовский: дробление экономики грозит спадом ВВП и Великой депрессией

Фрагментация торговли и разделение объединений государств на блоки грозит не только снижением мирового ВВП, но повторением Великой депрессии, считает аналитик компании "Золотой монетный двор" Дмитрий Голубовский.
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