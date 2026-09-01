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Царьград

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Comic Basics: «Человек-паук» собрал более $2,3 млрд по миру

Comic Basics: «Человек-паук» собрал более $2,3 млрд по миру

Фильм «Человек-паук: Новый день», собрав более $2,3 млрд по миру, стал второй самой быстро окупаемой картиной в истории.

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