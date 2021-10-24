Гандболистки «Ростов-Дона» крупно обыграли «Боруссию» в Лиге чемпионов

Сегодня гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке обыграл дортмундскую «Боруссию» — 37:27. Матч проходил в рамках пятого тура предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/22.
Популярные статьи
- Шойгу изящно одернул немецкую коллегу после ее слов о сдерживании России
- Запад может потребовать проверки российских объектов химического оружия из-за дела Навального
- Энергокризис в ЕС: «Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность»
Свежие комментарии