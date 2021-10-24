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Гандболистки «Ростов-Дона» крупно обыграли «Боруссию» в Лиге чемпионов

Гандболистки «Ростов-Дона» крупно обыграли «Боруссию» в Лиге чемпионов

Сегодня гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке обыграл дортмундскую «Боруссию» — 37:27. Матч проходил в рамках пятого тура предварительного этапа Лиги чемпионов 2021/22.

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