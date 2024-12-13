Снег — ваш друг и ваш враг, или Советы по снегозадержанию

То, в какой степени снег принесет пользу или вред саду, во многом зависит от садовода. Для того чтобы правильно воспользоваться этим даром природы, мы должны знать, где и в каких количествах его применять, а что лучше от него защищать.
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